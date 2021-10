Fossano-Bra: Viglietti dal dischetto regala agli azzurri i tre punti

Nel giorno di Halloween, Fossano e Bra si affrontano in una sfida che vale molto in ottica primo posto. Il primo tempo regala pochi momenti degni di nota, se non il calcio di rigore concesso ai ragazzi di Chiapella, trasformato con successo dall'attaccante Matteo Viglietta. Nella ripresa, la formazione ospite spinge alla ricerca del pareggio, ma gli azzurri si rivelano difensivamente molto solidi. La gara termina 1-0 per i padroni di casa , che rimangono primi in classifica. La squadra allenata da Schiavo perde il terzo posto e la possibilità di superare proprio i fossanesi. Primo tempo equilibrato. Entrambe le compagini...

