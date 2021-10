Ivrea Banchette-Ivrea Calcio: il derby è orange. Decisivo il solito Michele Mosca

E' stato un derby appassionante e molto equilibrato, anche se il risultato ci dice ben altro. Il netto 4-0 rifilato dall'Ivrea, con la consueta casacca orange, al Banchette, in divisa bianca, non rispecchia il reale andazzo della partita. La differenza, ancora una volta, l'hanno fatta i singoli. Straordinario Michele Mosca nel primo tempo, letteralmente immarcabile come sempre. La sua doppietta e l'assist decisivo sul gol di Orlando hanno deciso la partita. Bene, benissimo anche il capitano Stratta, autentico faro del centrocampo ospite. Promossa tutta la difesa, uscita oggi rigenerata con il primo clean sheet del campionato. Dall'altra parte il Banchette...

