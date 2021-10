Mario Rigamonti-Ghedi: Tognazzi da urlo con una doppietta, Folli ancora a segno; i granata di Piovani spiccano il volo

Nella giornata di Halloween la Mario Rigamonti vince e suona la quinta sinfonia consecutiva del suo campionato, affondando la nave dei falchi rossoneri con un sonoro 5 a 1. L’esercito granata guidato dal condottiero Angelo Piovani recita la partita perfetta: granitico e attento in fase difensiva, cinico e spietato sotto porta. I bassaioli, invece, escono sconfitti dal Rigamonti Stadium e vedono concretizzarsi la terza battuta d’arresto nelle prime cinque gare. Nonostante l'epilogo severo e pesante in favore della capolista del campionato, i falchi rossoneri non sfigurano, anzi disputano una buona prova sotto il profilo tecnico e tattico. A fare la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con