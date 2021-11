Base 96-Casatese: una perla di Mohammed Seria su punizione consente ai biancorossi di restare in scia al Sangiuliano

Continua la corsa della Casatese, che espugna Seveso e resta potenzialmente in testa alla classifica avendo soltanto tre lunghezze di ritardo dal Sangiuliano City ma con una partita in meno. A condannare un'ottima Base 96 è una punizione dai trenta metri di Mohammed Seria a inizio ripresa, che premia gli sforzi dei biancorossi ancora imbattuti da inizio campionato. Il primo turning point del match è però nel primo tempo, quando i padroni di casa protestano per un'intervento su Gobbo lanciato a rete. In caso di fallo sarebbe automatico il cartellino rosso per avere interrotto una chiara occasione da rete, ma...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con