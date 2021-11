Bresso-AlbinoGandino: un rigore di Mestriner alla mezz'ora regala la terza vittoria consecutiva a Manzo

Il Bresso mette la terza e batte 1-0 l'AlbinoGandino, ottenendo la terza vittoria consecutiva e raggiungendo momentaneamente la testa della classifica assieme a Real Calepina, Caravaggio e Mapello. In una sfida tutt'altro che da consegnare ai posteri dal punto di vista dello spettacolo, a deciderla è un calcio di rigore di Cristian Mestriner alla mezz'ora. Per il resto, non si segnalano grosse occasioni da gol, né da una parte, né dall'altra, causa anche un campo in condizioni non ottimali, per usare un eufemismo. A finire nell'occhio del ciclone è anche la direzione arbitrale, con entrambe le squadre che lamentano diverse...

