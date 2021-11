Club Milano-Assago: Pedroni illude gli ospiti in avvio, ma poi si scatena Minelli. Mandelli ancora a punteggio pieno

Quando a sfidarsi sono due squadre ai vertici della classifica, il margine di errore si reduce notevolmente. E a decidere le partite sono gli episodi: così è stato per Club Milano e Assago, che si sono dati battaglia, giocando per novantacinque minuti con la voglia di portarla a casa. Alla fine a vincere è stata la squadra di casa, che al vantaggio iniziale siglato da Pedroni ha risposto con due gol nel giro di pochi minuti: Fiore prima e Minelli poi. Uno-due micidiale, che però non ha mandato ko gli avversari, bravi ad agguantarla con Terrini poco prima della fine...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con