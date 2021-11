Crescentinese-Alicese Orizzonti: Tosatti e Mudaro ribaltano Bonadonna

L'altalena premia la Crescentinese. Grazie ad una ripresa decisamente più convincente dei primi 45' la squadra di Edoardo Finati opera un doppio controsorpasso sull'Alicese Orizzonti e soprattutto la distanzia ora di 6 punti in classifica. Tanta amarezza per gli ospiti, dal momento che sembrava alla portata anche il bottino pieno ad un certo punto del match. E per salvarsi ora è davvero dura. BONADONNA RISOLVE. Pronti via e l'Alicese Orizzonti è subito intraprendente. L'unica conclusione verso la porta è comunque un colpo di testa di Dhaffar al 13', oltre la traversa. La Crescentinese risponde al 15' con una botta da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con