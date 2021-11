Franco Scarioni-Città di Vigevano: tutto da rimandare per la squadra di casa, che cuore gli ospiti, prestazione da vera squadra

Finisce 1-2 la gara tra Franco Scarioni e Città di Vigevano, al vantaggio della squadra di casa con Ferraloro, rispondono Faye e Piccioli. Tre punti molto importanti per gli ospiti che fanno un balzo al nono posto in classifica, risultato ottenuto grazie ad una prestazione di sacrificio anche se con qualche errore tecnico. Per il Franco Scarioni partita da dimenticare, alterna cose buone a cose meno buona, sconfitta che manda la squadra al penultimo posto in classifica. Un primo tempo molto equilibrato tra le due formazioni mentre il secondo prende una piega totalmente diversa. Oggi sorride la Città di Vigevano,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con