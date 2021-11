Regionali Unposted, Mario Rigamonti: 6 bellissima! Granata inarrestabili e in vetta a punteggio pieno

Il celebre uomo ragno del pluripremiato film d'azione di Sam Raimi direbbe: ''Da grandi poteri derivano grandi responsabilità'' e i granata di Angelo Piovani questi superpoteri li stanno ottenendo a suon di vittorie e prestazioni. Prosegue incontrastata la marcia trionfale della Mario Rigamonti, i sei successi in altrettante gare valgono la testa della graduatoria. Un alchimia profonda di classe e tanta qualità è amalgamata dalla sapiente esperienza del tecnico Angelo Piovani, che nel giro di poche settimane ha saputo consegnare ai suoi ragazzi un dna vincente, adottando un sistema di gioco verticale e propenso all'attacco. Le ventitré reti messe a referto dai suoi giocatori sono l'esempio lampante di una squadra che crea tantissimo e che sta vivendo un momento di forma smagliante: una vera e propria macchina da guerra che non ha voglia di fermarsi proprio sul più bello.

La locomotiva granata non sembrerebbe intenzionata a fermarsi, gli unici vagoni che stanno intralciando il viaggio della squadra di Piovani sono Lumezzane e Breno, distanti rispettivamente due e tre fermate dalla regina del girone. Una corsa a tre tutta da gustare e seguire fino all'ultima curva, ma per ora la Rigamonti guarda tutti dall'alto respirando a polmoni aperti aria pulita e genuina in vetta alla graduatoria. Solo il tempo dirà se questa squadra avrà tutto per ''ammazzare'' definitivamente il campionato e prendersi il trono e la corona della Rosa Camuna. É raggiante il tecnico dei granata Angelo Piovani che commenta così il momento della sua squadra: «Stiamo facendo un lavoro spettacolare e importante. Le sei vittorie consecutive non sono cosa da poco. Il nostro segreto è la forza del gruppo, in questo progetto iniziato l'anno scorso siamo tutti protagonisti. I nostri successi sono il frutto di una crescita esponenziale sia a livello tecnico che tattico. Il nostro obbiettivo è quello di provare ad arrivare più in alto possibile e giocarcela fino alla fine contro le corazzate Breno e Lumezzane, due bacini importanti del calcio bresciano. Dobbiamo continuare su questa rotta per toglierci soddisfazioni sia a livello personale, ma soprattutto a livello collettivo. Adesso viene il bello».