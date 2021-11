Bulgaro-Ars Rovagnate: Bertoli-Totu per il doppio vantaggio, Gullotta e Milesi la impattano e poi Bilardello la decide in extremis

Il Bulgaro la spunta all'ultimo secondo, con Bilardello che insacca quando l'arbitro ha già il fischietto in bocca e si appresta a sancire la fine delle ostilità. Un 3-2 finale che premia il cinismo e qualità dei padroni di casa, ma castiga eccessivamente l'Ars Rovagnate, che ha disputato una partita di gran cuore. Il doppio vantaggio dei ragazzi di Banfi, firmato Bertoli e Totu, sembra il preludio a una partita in discesa, ma gli ospiti non ci stanno e accorciano con il rigore trasformato da Gullotta. Partita non spettacolare, anche perché molto spezzettata, seppur gradevole e molto combattuta che ha...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con