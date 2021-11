Casale-Arquatese: grande cinquina nerostellata con doppietta di Sanna, aiutato da Scuveri, Pezeta e Varallo

Per la nona giornata del girone E del campionato Regionale Under 17 l'Arquatese fa visita al Casale al campo di Via De Cristoforis. I casalesi arrivano all'incontro sulla scia del successo in trasferta nella giornata precedente per 5-0 contro la Sca Asti. Anche l'Arquatese è reduce da una vittoria casalinga rocambolesca per 7-4 contro il San Giacomo Chieri. I due allenatori hanno approcci diversi per questa gara: Lasalvia schiera i suoi con il 4-3-3 con il trio d'attacco Sanna-Boccalatte-Scuvera, invece Bocca decide di mettersi in campo con il 4-4-2 con le due punte Argenti e Olivero. Sanna e Scuvera la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con