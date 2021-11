Caselle - Settimo: Prima vittoria per i rossoneri con Capitan Traina che sigla la doppietta e De Vito che chiude il match

Una partita molto sentita da entrambi gli schieramenti, che giocata in un campo un po’ troppo compatto, è diventata a tratti nervosa; soprattutto nella seconda metà di gara. Sono però i padroni di casa ad avere la meglio e possono festeggiare per aver conquistato la prima vittoria in campionato. In un primo tempo in cui le forze in campo si sono sostanzialmente equivalse, saranno i viola del Settimo a sbloccare il risultato con un gol magistrale di Simone Piovero, ma prima dell’intervallo i rossoneri rispondono con un potente calcio piazzato del capitano Gabriele Traina che trova il pareggio. Nella seconda...

