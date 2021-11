Vanchiglia-Lucento: Tarsitano fa il soprano, i granata balzano in testa

Con una grande prova di forza, organizzazione e maturità il Vanchiglia supera il Lucento e, complice la sconfitta dell'Alpignano a Bruino, si porta in vetta solitaria al girone C. I granata si portano sul doppio vantaggio grazie a capitan De Andreis e Bonanno, poi costretto ad uscire per infortunio; doppio cambio forzato per Pierro, che deve rinunciare a Lupo e Cirillo già nella prima frazione; nella ripresa il gol del subentrato Trevor rianima gli ospiti, che però alzano bandiera bianca dopo la prodezza dell'ex Tarsitano che vale il 3-1 per il Vanchiglia. Vanchiglia che nel prossimo turno ospiterà l'ostica Bruinese,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con