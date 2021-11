Bra-Chisola: Capitan Tomatis e Caschetto trascinano gli ospiti che ottengono una preziosa vittoria nella corsa al primato

Il Bra affronta in casa il Chisola in quella che è a tutti gli effetti una partita di alta classifica. I torinesi partono subito forte: al 2' Tomatis la sblocca con un gran tiro da fuori area e, dieci minuti dopo, Caschetto firma il raddoppio. La gara si fa subito in salita per i gialloblu. La squadra di Schiavo ha diverse occasioni per riaprire i giochi, ma deve fare più volte i conti con un Cuniberti strepitoso. Il risultato rimane invariato fino al triplice fischio. La formazione di Alessi si piazza momentaneamente in cima alla classifica, in attesa del Fossano....

