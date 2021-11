Club Milano-Sancolobano: Minelli ne segna tre, biancorossi travolgenti e spietati sotto porta

Partita ricca di occasioni e con molti gol quella tra Club Milano e Sancolombano, con la formazione di casa che s'impone nettamente segnando sette gol e mantenendo la porta inviolata. I ragazzi di Mandelli dominano la gara per tutto il primo tempo e per larghi tratti del secondo, ottenendo i tanto meritati quanto importanti tre punti che li portano in testa alla classifica. La manita della prima frazione. Intensità e qualità tecnica sono le due caratteristiche che contraddistinguono il primo tempo disputato dai biancorossi. La formazione di casa domina in lungo e in largo, crea un numero considerevole di occasioni...

