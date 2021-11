Franco Scarioni-Villapizzone: Meloni e Riunno regalano i tre punti a Fragale che prova a risalire la classifica

Con un gol per tempo il Villapizzone espugna il campo del Franco Scarioni e aggancia il gruppone che occupa la zona medio-alta della classifica. Tra il Fanfulla terzo e il Sant'Angelo nono, infatti, ci sono 7 squadre racchiuse in soli 3 punti. I ragazzi di Fragale riescono così a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa sul Città di Vigevano, nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi minuti a causa dell'espulsione di Correa per doppia ammonizione. All'undici di Conversi non basta una punizione di Scaramozzino per evitare la quinta sconfitta in otto giornate. La partita è anche la sfida tra due dei...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con