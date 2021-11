Ivrea-Rivarolese: due volte Capillo e Moschetta nel finale abbattono Baudino e compagni

L'Ivrea Calcio si concede la seconda vittoria consecutiva ai danni di un'ostica Rivarolese, capace di recuperare il primo svantaggio e di portarsi poi anche in vantaggio. Nonostante l'uomo in meno, però, il carattere degli eporediesi ha avuto la meglio e una grande rimonta completata nel finale porta i tre punti ai giocatori dell'allenatore Cena. Il risultato finale è di 3-2, che ben rispecchia la qualità del gioco e la moltitudine di occasioni avute da entrambe le formazioni. Se nel primo tempo i ritmi erano stati particolarmente bassi, non si può dire lo stesso della ripresa. Con le squadre più lunghe...

