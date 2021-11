Vanchiglia - Bruinese: Ceraj e Zakaria pronti via! De Anderis chiude i giochi.

Era tanta l’aspettativa per il match Vanchiglia Bruinese giocato in Via Ragazzoni. Da un parte, i padroni di casa, che guidati dall’esperienza di Giorgio Tonino stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere li dove sono, conquistando una vittoria dietro l’altra anche contro gli avversari più temibili. Dall’altra parte gli ospiti, che con l’arrivo in panchina di Natale Espostito, sembrano rinati e nelle ultime giornate hanno strappato punti importanti contro le più blasonate del girone. Per completare l’opera, ai ragazzi di Esposito mancava solo di fare bene sul campo del Vanchiglia, ma i granata sono entrati in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con