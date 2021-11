Il Villapizzone batte il Segrate grazie al rigore decisivo di Riunno, Cerutti e Lila blindano egregiamente la difesa

Il Villapizzone ottiene la terza vittoria consecutiva, di cui la seconda di fila in trasferta, dando continuità al successo sul campo della Franco Scarioni e a quello casalingo sul Città di Vigevano. Il gol decisivo di Riunno al 75' arriva su un calcio di rigore che egli stesso si procura, al termine di una ripartenza in contropiede. Schembri avrebbe anche l'opportunità di raddoppiare a pochi minuti dal termine, ma non riesce a sfruttare un cross sul secondo palo. La classifica inizia a sorridere ai ragazzi di Fragale, che può ritenersi soddisfatto del risultato conseguito. Il quinto posto, a pari merito...

