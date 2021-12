Bresso-Carugate: Moroni, Longhi e Cuccovillo protagonisti nella convincente vittoria dei padroni di casa

I ragazzi del Bresso quest'oggi erano alla ricerca dei 3 punti, tornare alla vittoria dopo il pareggio per 2-2 sul campo della Città di Dalmine era fondamentale per consolidare il quarto posto e avvicinare le prime 3 del girone. Per il Carugate invece, reduce da due sconfitte, tornare a far punti era importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. L'inizio. Per metà del primo tempo la partita è stata combattuta ed equilibrata, soprattutto a centrocampo con molti contrasti. Entrambe le squadre si sono affacciate in zona d'attacco ma senza creare particolari problemi agli estremi difensori. Nella seconda parte di primo tempo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con