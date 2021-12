Club Milano-Ausonia: Menfalout, Donida e Gentile per l'allungo neroverde, ai padroni di casa non basta il gol su rigore di Capelli

Una partita da sei punti, uno scontro diretto, un big match. Club Milano-Ausonia è tutto questo e molto altro. Prevalgono i neroverdi 1-3 in un incontro giocato sotto la neve su un campo scivoloso. A siglare il successo degli ospiti sono Menfalout, Donida e Gentile. Per i ragazzi di Mandelli è andato in gol Capelli ma la sua rete non è bastata anche per via di una prova di squadra un po' sottotono. L'Ausonia ha avuto un approccio migliore alla partita, è passata in vantaggio e ha condotto l'incontro con maestria cercando di imporre sempre il proprio gioco. I padroni...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con