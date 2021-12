Sangiuliano City-Casatese: rinviata la super sfida, per conoscere la capolista solitaria del girone B bisognerà attendere ancora

Erano tre giorni che tutti attendevano questa partita. Come se fosse la notte del 24 dicembre, quando i bambini aspettano che Babbo Natale bussi alla loro porta per consegnare loro i regali. Sfortunatamente, per Sangiuliano City-Casatese bisognerà attendere ancora del tempo. La gara fra gialloverdi e biancorossi, che avrebbe potuto incoronare la regina del girone B, è stata rinviata. Molinelli e Recchia erano pronti a dare vita ad uno spettacolo unico: miglior attacco contro miglior difesa, entrambe le squadre imbattute e una voglia matta di affermarsi come prima candidata alla vittoria finale. Le premesse per una gara memorabile, insomma, c'erano tutte. Anzi, ci sono ancora. La super sfida, infatti, è soltanto rimandata. Un altro po' di pazienza, ma presto lo scontro per il primato avrà finalmente luogo.

Qui Sangiuliano City. La formazione di casa arrivava al match clou della decima giornata con una striscia aperta di cinque vittorie di fila. L'ultima volta che il Sangiuliano City non ha conquistato i tre punti era il 23 ottobre, quando venne fermato dal Bulgaro sul risultato di 3-3. Insomma, la squadra di Molinelli era in forma straordinaria e avrebbe gradito giocare, come gli avversari. Per piegare la Casatese, il mantra sarebbe stato sempre lo stesso: giocare a calcio, cercando di sprecare meno possessi possibili. La rosa contava tutti gli effettivi, fra cui Alessandro Moroni e Gabriele Deiana, i quali hanno realizzato 17 gol dei 43 messi a segno dalla squadra. Ora, l'obiettivo è rivolto già alla sfida del weekend contro la ColicoDerviese, per continuare a vincere e mantenere la testa della classifica. In attesa del recupero del big match.

Qui Casatese. Vi hanno impressionato le cinque vittorie di fila del Sangiuliano? Sì? Bene, allora trattenete il respiro prima di proseguire nella lettura, perché i biancorossi hanno fatto addirittura meglio. Otto successi consecutivi, subendo appena quattro reti. Quella di Recchia è una difesa granitica, e sarà interessante vedere come il reparto arretrato della Casatese si comporterà contro il formidabile attacco gialloverde. Il rinvio permetterà alla squadra ospite di recuperare Matteo Bruzzone, che sarebbe stato l'unico indisponibile oggi. Potrebbe inoltre cambiare il piano tattico della gara. Dato il campo non ottimale, la scelta offensiva sarebbe ricaduto su un attacco di peso, di maggior fisicità. Chissà se le scelte del tecnico, al momento del recupero, verranno confermate. Ai calciatori non resta che proseguire dando il massimo, e chiudere l'anno nel migliore dei modi.