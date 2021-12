Cellatica-Breno: Belvedere semina il panico, Squassina la chiude su calcio di rigore

Ottima prestazione da parte del Cellatica di Ferrari, guidato oggi dal suo vice Botticini. I padroni di casa Dominano la partita e superano il Breno con un 3-0 secco. Un risultato che non lascia spazio ad equivoci e che permette proprio al Cellatica di accorciare in classifica e ad avvicinarsi proprio alla formazione di Maifredini, ora distante soltanto un punto. Belvedere inarrestabile. I padroni di casa giocano un ottimo calcio, mettono più volte in difficoltà gli ospiti e al 25' del primo tempo passano in vantaggio con il gol di Belvedere; un'incomprensione tra Sabbadini e Bellesi fornisce al centravanti un'ottima...

