Rozzano-Franco Scarioni: Lukaj è immarcabile, i padroni di casa ne segnano sei

Il Rozzano piega 6-0 il Franco Scarioni, inanella la quarta vittoria consecutiva e consolida il terzo posto in classifica. Al netto del risultato, non è stato una sfida materasso per i ragazzi di Fiori. L'avvio di gara non è stato dei più brillanti, gli ospiti sembravano addirittura aver maggior controllo della palla. Poi, nella ripresa, la musica è cambiata ed è arrivato il risultato sperato. Sugli scudi Nikola Lukaj, autore di una tripletta, e Samuele Bernardi, che ha segnato due reti. A completare il referto ci ha pensato Ilias Attassi a un quarto d'ora dal termine. In vista dei prossimi...

