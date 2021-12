Raduno di Volpiano: Pizzuto paso doble, Antonucci, Tetaj e Teobaldo full time

«Ho visto tanta intensità e spirito di sacrificio in campo, caratteristiche fondamentali quando si gioca con un modulo come quello che ho adottato io oggi. Anche in questa occasione ho avuto modo di visionare calciatori interessanti e duttili, sia regionali sia provinciali, la strada è ancora lunga». Così Claudio Frasca al termine del terzo raduno Under 17 che si è tenuto a Volpiano, nel quale il selezionatore ha riproposto il 3-4-3 che si era già visto allo Spazio Talent. Dopo i consueti esercizi di riscaldamento, i 34 ragazzi presenti sono stati divisi in due squadre e hanno disputato una partitella...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con