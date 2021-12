Ghedi-Sporting Club: finale al cardiopalma e allo scadere è Baronio ha squarciare la coltre di nebbia per un pareggio rocambolesco

Capodanno anticipato in quel di Ghedi dopo il pirotecnico 4-4 che ha visto i granata impattare in casa contro lo Sporting Club Goito. Un pareggio che muove la classifica di poco e forse sta un po' stretto alla formazione virgiliana, sempre in vantaggio e raggiunta solamente nel finale a pochi istanti dal triplice fischio per quello che gli ospiti definiscono senza troppi giri di parole una beffa. D’altro canto anche la prestazione del Ghedi rimane positiva, soprattutto per la risposta caratteriale, visto che la squadra era falcidiata dagli infortuni (Ramera, Donini, Ventura, Sarca) e dalle squalifiche (Assolini), ma comunque rimasta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con