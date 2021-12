Città di Cossato-Sparta Novara: i Romeo colpiscono, Omoregbe incontenibile, Spartans campioni di inverno

Ci si aspettava spettacolo, e spettacolo è stato. La sfida di alta classifica tra il Città di Cossato e la Sparta Novara termina con un frizzante ed emozionante 3-3, che permette agli ospiti allenati da Alessandro Moro di chiudere il girone d'andata in vetta solitaria. Grande prestazione anche per i padroni di casa di Gianni Amorosi, che passano in vantaggio grazie a Mattia Romeo; il rigore trasformato da Aquilia ristabilisce la parità, mentre il gol d'astuzia di Omoruyi vale il sorpasso degli Spartans. I gialloblù però non ci stanno, e Andrea Romeo fa 2-2 prima dell'intervallo. Nella ripresa ancora un...

