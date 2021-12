Venaria-Settimo: Di Crea dall'inferno al paradiso, Piovero addomestica i cervotti

Non svegliare il Settimo che dorme. Al Don Mosso il Venaria di Urbano passa in vantaggio con il rigore di Gerardo, ma, come spesso accade, rinuncia a giocare troppo presto e nel secondo tempo è monologo viola, con le reti di Piovero prima, di Di Crea poi e di Cambareri a chiudere. Il Settimo compie un importante balzo in avanti nella lotta playout, mentre i cervotti si arenano ancora di più al terzultimo posto. Undici metri di gioia, arancioverdi avanti. A Venaria l'aria è elettrica, per uno scontro salvezza che entrambe le formazioni non possono sbagliare. I padroni di casa...

