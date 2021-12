Raduno di Garino: Prutean on fire, duttilità Morganti, tap-in Amaradio

Quinto raduno per la Rapp Under 17, che si è riunita oggi alle 14 a Garino agli ordini del selezionatore Claudio Frasca. Sono 34 i ragazzi che hanno preso parte all'allenamento, e dopo i consueti esercizi di riscaldamento sono stati divisi in due squadre per disputare una partita di due tempi da 40'. Alla fine a trionfare è stata la squadra azzurra per 3-0: il vantaggio è arrivato al 34' del primo tempo con Prutean, bravo a finalizzare nel migliore dei modi il bel cross di Varallo da sinistra dopo un'azione corale. Nella ripresa gli azzurri raddoppiano con la precisa...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con