Base 96, la mossa di Luigi Zambelli per l'Under 17: esonerato Fabio Fagotti, al suo posto arriva Antonio Corvino

Fuori Fagotti, dentro Corvino. Questa la mossa di Luigi Zambelli per dare una scossa all'Under 17 della Base 96, che da questo pomeriggio ha una nuova guida tecnica. Si tratta, dunque, di Antonio Corvino: ex Pro patria, Renate, Seregno e Pro Sesto, l'allenatore avrà il compito di guidare i classe 2005 nel girone di ritorno del campionato Regionale. Di conseguenza dice addio alla panchina Fabio Fagotti, che nonostante l'esonerò rimarrà in società nelle vesti di fisioterapista.

Svolta. Due vittorie, altrettanti pareggi e ben sette sconfitte: questo il bilancio del girone d'andata dei brianzoli, attualmente in zona playout al pari dell'Ars Rovagnate e davanti - rispettivamente di una e cinque lunghezze - ad Albosaggia e Leo Team. Una situazione che richiede una svolta immediata: da qui la mossa di Zambelli, volta a dare la scossa ad un gruppo che deve puntare alla salvezza: «Ringrazio Fagotti per il lavoro svolto - dichiara il direttore sportivo - ma serviva dare una scossa al nostro gruppo. Bisogna combattere e lottare duramente per raggiungere la salvezza: questo è l'obiettivo che ho chiesto a Corvino». L'esordio dell'allenatore è fissato per domenica 23 gennaio, quando a Seveso arriverà il Bulgaro: un'occasione ghiotta in primis per partire col piede giusto e iniziare la risalita verso la salvezza, dopodiché per riscattare il ko maturato all'andata proprio contro i classe 2005 di Bulgarograsso.