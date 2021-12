Girone B: assolo Lascaris, Volpiano, Ivrea e Charva tentano l'assalto alla fortezza

Lascaris a metà dell'opera nel girone B di Under 17, con le inseguitrici che non sembrano reggere il passo. Se davanti i dubbi sono sempre meno, è invece infuocata la lotta per la salvezza dietro, con tante squadre che ancor possono ambire all'obiettivo, mentre il terzetto in fondo proverà a cambiare passo. Lascaris 10 Non sarà un pareggio con il Quincitava a screditare la stagione magnifica di Balice e dei suoi ragazzi. Miglior attacco (77 gol fatti) e miglior difesa (11 gol subiti) del girone, ma non è finita qui. Il mezzo passo falso dell'ultima giornata ha privato i bianconeri...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con