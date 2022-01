Girone E: tra Chieri e Cbs è Civil War, Amaradio della Novese re dei bomber

Ed eccoci arrivati al Girone E, quello dove sta andando in scena la lotta a distanza tra Chieri e Cbs: pareggio per 2-2 nello scontro diretto in terra rossonera, entrambe le squadre fermate dalla Novese, poi solo vittorie, con i diavoli di Miles Renzi che si trovano a -3 dai collinari di Simone Loria ma devono recuperare l'ultima partita dell'andata sul campo dell'Asti. Chieri 9.5 Percorso quasi netto per la squadra di Loria, che su 13 partite ha conquistato 11 vittorie e due pareggi, uno nello scontro diretto con la Cbs e uno sul campo dell'ostica Novese. I collinari hanno anche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con