Niente vaccino, niente calcio: la squadra si ritira

Cade la prima squadra. Piuttosto che vaccinarsi, hanno preferito tirare i remi in barca: e così, vista l'eccessiva presenza di giocatori non disposti a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid, il Carignano è stato costretto a ritirare il proprio gruppo Under 17, che partecipava al girone D del campionato regionale piemontese.

Il 28 gennaio scorso la società del presidente Guido Pochettino aveva comunicato al Comitato Regionale l'intenzione di ritirare la squadra Allievi dal campionato, in quanto il numero di atleti disponibili era diventato insufficiente per poter proseguire la stagione.

La situazione di classifica all'alba del girone di ritorno non era delle migliori, in quanto i biancorossi erano ultimi e avevano conquistato un solo punto contro il Garino penultimo. Il tutto è riportato a pagina 23 del CU numero 52.

« [...] le motivazioni della Società, che motiva tale scelta in ragione della decisione di diversi propri tesserati di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid19, con conseguente impossibilità per gli stessi di partecipare agli allenamenti ed alle competizioni ed altresì conseguente diminuzione dei calciatori disponibili, il cui numero è sceso sotto a quello necessario per poter utilmente proseguire il Campionato»

È la prima, e potrebbe non essere l'ultima squadra: tante le lettere arrivate al nostro giornale che manifestano rabbia e indignazione per l'obbligo vaccinale. Nonostante le critiche si scaglino su un'impraticabilità del nuovo protocollo, molte società sono corse per tempo ai ripari chiedendo di completare il ciclo vaccinale ai propri tesserati.

Guido Pochettino, presidente del Carignano: «Ci abbiamo provato, ma se non vogliono vaccinarsi non possiamo obbligarli. La fine di un calvario. Perderemo i regionali? Amen!»

Pragmatico e rassegnato il presidente del Carignano, Guido Pochettino che spiega: «È stata una scelta obbligata, la fine di un calvario. Abbiamo provato di tutto per salvare il gruppo e la categoria. Ma non potevamo fare altrimenti perché molti non vogliono vaccinarsi, il gruppo era già esiguo, il morale basso. È la prima volta in 20 anni di presidenza che devo prendere una scelta del genere».

E quelli che si sono vaccinati? Il presidente Pochettino spiega che: «I 2005 saranno aggregati da subito all'Under 19. Per quanto riguarda i pochi 2006 che erano presenti in organico da regolamento scatta lo svincolo automatico, non avendo più la categoria superiore. Perderemo la categoria regionale? Amen. Non possiamo lottare contro i mulini a vento: per le piccole realtà come la nostra, questo livello regionale è insostenibile. Ripartiremo serenamente il prossimo anno dai provinciali».

Che succede al Carignano? Il Comitato, come da regolamento, oltre a comminare una multa alla società di 103€, annulla tutti i risultati delle gare disputate finora dai biancorossi. Di fatto a l'unica squadra "guadagnarci" è il Garino, unica a pareggiare con il Carignano e quindi a perdere solo un punto rispetto ai 3 che perdono le altre.