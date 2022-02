Le pagelle: Nicola punisce il Paradiso aprendo la strada al Pozzomaina. Bodo ce la mette tutta, ma i leoni escono sconfitti.

Il Pozzomaina esce dal campo di Via Galvani con un sorriso a 32 denti, grazie alla vittoria che lo trasporta al sesto posto della classifica in piena zona salvezza. L'uomo partita è sicuramente Alberto Nicola che subito dietro la linea di attacco è stato il protagonista di diverse emozionanti azioni offensive. Oltre a sbloccare il risultato con un calcio di punizione battuto magistralmente, sono Velocità, dribbling e precisione a contraddistinguerlo, mettendo in difficoltà gli avversari quando il pallone arrivava a toccare i suoi tacchetti. Ecco le sue parole alla fine del match:«Questi 3 punti sono importanti perché ci aiutano a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con