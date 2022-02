Lo scontro Valente contro Valente non basta a portare alla vittoria il Collegno Paradiso

Incontro decisivo per raggiungere la zona salvezza della classifica, quello disputo in Via Galvani, dove Collegno Paradiso e Pozzomaina hanno portato sul terreno di gioco un bel calcio dominando a tempi alternati il match. Ad avere la meglio i ragazzi di Mirasola che hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni che si sono presentate. In primis la punizione battuta dal centrocampista Alberto Nicola che con un tiro preciso, potente e ben piazzato ha sbloccato il risultato a favore dei grigiorossi. Nel secondo tempo, a metterci la firma anche la punta Alberto Carofio, che approfittando di un momento di confusione in...

