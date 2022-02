Viel la sblocca, Paolin mette il turbo e firma il tris dei Galletti; alla Cbs non basta Bajardi

Ci si aspettava una battaglia, e battaglia è stata: ad uscirne vincitore è stato l'esercito astigiano, che sbaraglia la corazzata della Cbs e sale al quarto posto in classifica (in coabitazione col Nichelino) a sole tre lunghezze dal terzo gradino del podio occupato dal Casale. Occasione sprecata, invece, per i rossoneri di Miles Renzi, che ora sono secondi a -3 dal Chieri. Succede tutto nel finale di tempo. Marco Farello schiera l'Asti con il 4-3-3: subito titolari i due innesti del mercato invernale arrivati da Chieri, il portiere Gagliardi ed il centrale difensivo Magrì; Lanfranco dirige le operazioni in mezzo al...

