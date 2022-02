Cerretto, un faro in mezzo al campo; Bongiorno, troppo contratto: le pagelle di Caronnese-Rhodense

La capolista subisce oggi il colpaccio in casa Caronnese, che grazie all'estro di Sozzi conquista i 3 punti per avvicinarsi sempre di più alla contendente. I rossoblù arrivano ora a quota 26 punti, con solamente uno di distacco rispetto al primo posto. Una prestazione a dir poco perfetta per i padroni di casa, che riescono a portarsi in vantaggio al 24' st e mantenere il controllo della partita fino allo scadere. CLICCA QUI PER LA CRONACA Tra le fila della Caronnese, in luce particolarmente Cerretto, che non lascia passare nessuno oggi e riesce a soffiare ogni pallone possibile. Negli ospiti, da sottolineare la grinta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con