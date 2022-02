Le Pagelle: Fantini cavalca l'onda e ne segna due in risposta a alla doppietta di Vizzi

Una partita in cui il Cenisia ha dominato a larghi tratti il match, portando in campo qualità e bel gioco senza però riuscire mai a mettere in sicurezza definitivamente il risultato. I Leoni del Collegno Paradiso, si sono trovati pressati in un ritmo a cui all'inizio hanno fatto fatica a rispondere. Ma sono stati bravi a soffrire e ad attendende il momento opportuno per costruire le azioni determinanti. Con tenacia hanno combattuto fino all'ultimo per strappare un pareggio che ha più il sapore della vittoria. Il Capitano delle violette Giacomo Scalabrin, si è come al solito distinto in campo, anche...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con