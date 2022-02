Per il Bulgaro un pareggio che assomiglia quasi a una vittoria

Il Bulgaro è la "bestia nera" del Sangiuliano City e, dopo averlo costretto al pareggio per 3-3 all'andata, lo rallenta ancora. Questa volta la partita è completamente diversa rispetto a quella giocata a ottobre, ci sono molte meno emozioni con entrambi i portieri poco impegnati. Per i comaschi un prezioso punto conquistato contro un grande avversario che, se si eccettuano questi due incontri, ha sempre vinto. I milanesi invece perdono terreno sulla Casatese che vince contro la ColicoDerviese e si porta a +2. Per i ragazzi di Molinelli prima partita senza segnare. Un pareggio dal sapore diverso per le due squadre che iniziano il nuovo anno con umore diverso.

QUI BULGARO

La squadra di Banfi può essere molto soddisfatta dell'esito della partita e sicuramente il risultato fortificherà il morale dei suoi ragazzi. Nonostante tante assenze sono riusciti a reggere contro una corazzata. Il punto è frutto della grande applicazione difensiva che ha consentito loro di respingere tutte le iniziative degli ospiti. Distanze giuste tra i reparti, grande compattezza, intasamento degli spazi e massima attenzione. La squadra ha tenuto un baricentro basso e ha provato a colpire in ripartenza. Tutti i ragazzi che sono scesi in campo hanno fornito delle ottime prestazioni, è stata una prova collettiva di grande spessore. Nel finale i comaschi sono anche andati vicini a conquistare l'intera posta in palio, ma la punizione di Speranza ha terminato la sua corsa all'incrocio dei pali. Con questo punto il Bulgaro sale a quota 14.

QUI SANGIULIANO CITY

La squadra di Molinelli non può essere soddisfatta del risultato perché sa che deve limitare al massimo i passi falsi. I milanesi hanno fatto fatica a sfondare, hanno tenuto il controllo del possesso ma hanno inciso poco negli ultimi metri. Una prova un po' sottotono per loro che non sono riusciti a creare particolari pericoli per Gallicchio. I 45 gol realizzati in undici giornate testimoniano la loro grandissima potenza di fuoco che ieri è stata molto ben arginata dagli avversari. Molinelli ha provato a cambiare modulo, è passato dal 4-3-3 al 3-5-2, per mischiare le carte e trovare diverse soluzioni, ma il Bulgaro si è sempre ben difeso. I milanesi hanno creato delle occasioni con un colpo di testa di Cantanella e due conclusioni di Deiana. Per il resto tante ribattute al limite dell'area e nessun'altra particolare chance per sbloccare il punteggio. Il Sangiuliano City arriva a quota 29 e mantiene comunque un'eccellente media punti.