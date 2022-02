Sanna e Boscolo illudono i nerostellati, Lupo ulula e firma il pari per i diavoli

Alla fine a sorridere è solo il Chieri. Nello scontro diretto tra Cbs e Casale non ci sono sconfitti, ma nemmeno vincitori: intensità, duelli individuali, grande tecnica e un punto a testa che lascia l'amaro in bocca e favorisce i collinari di Simone Loria, che allungano a +7 proprio sui rossoneri di Renzi e sui nerostellati di Lasalvia. Sono gli ospiti a partire meglio e a passare in vantaggio con Sanna, ma i padroni di casa la riprendono con il rigore trasformato da Xhelilaj; il Casale si riporta avanti grazie al frizzante Boscolo, ma l'ingresso di Lupo dà nuova grinta...

