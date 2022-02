Serour e Lancellotta pazzeschi, rimonta da urlo per la Pro Eureka

Al Renzo Valla di Settimo va in scena una sfida che può far entrare nella lotta ai playoff una tra Pro Eureka e Charvensod, una gara molto sentita sia in campo che in tribuna, e decisa tutta nel primo tempo, terminata 2-1 a favore della squadra settimese, dove si passa dal momentaneo vantaggio valdostano dopo soli cinque minuti di Gazzera alla rimonta firmata da Serour e Lancellotta che vendicano la brutta sconfitta dell’andata per 2-0 rimediata in Valle d’Aosta. Una partita spettacolare, che ha tenuto gli spettatori sulle spine, per i continui capovolgimenti di fronte e la grinta messa in...

