Sette sconfitte consecutive, il Venaria cambia di nuovo allenatore

Aveva esordito con la netta vittoria ai danni del Caselle (4-0) alla quinta giornata di campionato, bissata dal successo esterno a Banchette tre settimane dopo (3-7). Sono stati però gli unici punti conquistati da Emanuel Urbano alla guida della Under 17 del Venaria, che adesso si trova al penultimo posto in classifica nel Girone B, con un trend oggettivamente negativo di 7 sconfitte nelle ultime sette partite. Il club di Antonino Esta ha sentito che c'era bisogno di un'ulteriore sterzata, dato che Urbano era subentrato a Roberto Mercadante che aveva allenato i 2005 arancioverdi dalla passata stagione, disputando anche il SuperOscar lo scorso settembre con buone prestazioni che facevano ben sperare per il campionato.

Il Venaria riparte adesso con una nuova guida tecnica: la squadra viene affidata all'esperto Luciano Moschella, che questa sera è stato presentato ai giocatori e ha tenuto il suo primo allenamento per preparare al meglio la difficile trasferta di Borgaro in programma nel prossimo turno di campionato. Clicca QUI per leggere il comunicato ufficiale del Venaria Calcio

«Ci siamo confrontati con Urbano - spiega Stefano Ambrosini, responsabile del settore giovanile arancioverde -, siamo arrivati alla conclusione di comune accordo di cambiare. Sono stato allenatore per tanti anni, so benissimo quanto è difficile quando non trovi più gli stimoli giusti, Emanuel ha provato a dare tutto quello che aveva per questa squadra, come è nel suo carattere, adesso siamo arrivati a questa decisione: dare la guida tecnica a Luciano Moschella, allenatore super competente, molto capace anche a livello di preparazione individuale».

A undici partite dal termine della regular season, il Venaria cerca quei punti vitali per evitare la retrocessione diretta (vanno direttamente giù le ultime 3 di ogni girone), i Cervotti occupano la penultima posizione e la zona Play Out dista al momento 8 punti, quella di domenica prossima con il Borgaro è già una sfida da scontro diretto per la salvezza.

UNDER 17 REGIONALI GIRONE B

Risultati 15ª Giornata: Ciriè-Settimo 0-0, Gassino SR-Caselle 6-0, Ivrea Banchette-Volpiano 1-12, Ivrea Calcio-Quincitava 3-3, Lascaris-Venaria 7-0, Pro Eureka-Vda Charvensod 2-1, Rivarolese-Borgaro 0-1.

Classifica: Lascaris 43, Volpiano 33, Pro Eureka 32, Ivrea Calcio 30, Vda Charvensod 28, Gassino SR 22, Quincitava 20, Rivarolese 18, Ciriè 18, Borgaro 15, Settimo 15, Caselle 9, Venaria 7, Ivrea Banchette 6.

Prossimo turno: Borgaro-Venaria (2-1), Caselle-Rivarolese (1-4), Lascaris-Ciriè (7-2), Quincitava-Ivrea Banchette (4-3), Settimo-Ivrea Calcio (1-3), Vda Charvensod-Gassino SR (2-3), Volpiano-Pro Eureka (5-3).