Frontini come Insigne, a Caronno il derby è tutto neroverde

Il derby tanto atteso tra Caronnese-Castellanzese porta i colori degli ospiti: finisce 0-2 allo stadio comunale di Caronno. Terminata all'andata 2-2, durante questa giornata la formazione di Forestieri strappa tre punti importantissimi per i rossoblù che non sorpassano, nonostante il pareggio di ieri, la Rhodense. Il match parte a razzo e nei primi minuti la Caronnese ostacola i neroverdi, ma basta poco alla Castellanzese per sbancare: ci pensa subito Frontini, che raddoppierà nuovamente quasi allo scoccare del quarto d'ora nel secondo tempo. FRONTINI SPENNELLA Il ritmo della partita è una carica di tamburo sin dal primo minuto. La Caronnese sfoggia un 4-3-3, spostando...