L'Ausonia si aggrappa al suo mancino Gentile; il Villapizzone ha cuore ma non basta

L'Ausonia non sbaglia il terzo esame nel giro di una settimana; contro il Villapizzone riesce a vincere con un perentorio 3-0 griffato dai bei centri di Gentile, Parretta e Melchiorre. Non è tuttavia una gara in discesa quella dei neroverdi, tutt'altro: infatti, alla qualità tecnica di un ottimo centrocampo composto da Aiello, Melchiorre, Basso e Marchello, per altro ben allacciati ai vivacissimi Ferrara, Gentile e Ibrahim, i giallo-viola hanno risposto con il grande agonismo del coriaceo duo difensivo Lila-Cerutti e l'intelligenza tattica del metronomo Zaffelli; scaglionati con un 4-3-3 reso più difensivo dalla generosità in fase di copertura di Rampoldi,...