Santoriello fa i miracoli, Gentile è uno splendido diamante

L'Ausonia è super e vince 3-0 sul campo del Villapizzone. Gentile apre le danze con un tiro a giro imparabile, mentre Parretta e Melchiorre chiudono la pratica intorno alla metà del secondo tempo. I giallo-viola si rivelano un osso duro ed arrivano a costringere gli ospiti alla doppia inferiorità numerica, ma non riescono a trovare la via del gol. VILLAPIZZONE Santoriello 7.5 I suoi guantoni hanno un qualcosa di magico. Nei momenti più critici le sue parate sono l'iniezione di fiducia di cui necessitano i compagni. Per fargli gol Gentile deve oggettivamente pescare dal cilindro il tiro della domenica. Strignano...