Pazza gioia Real Calepina, Colica spacca il match e Teresi chiude la rimonta

Sette gol e tanto spettacolo tra Bresso e Real Calepina che si scontrano in un match di alta classifica vinto dagli ospiti per 3-4 con una rimonta nella ripresa. Il primo tempo però è tutto dei padroni di casa del Bresso che dopo aver subito un gol al primo minuto di Thomas Colica, rialzano la testa e ne fanno tre. Una doppietta del numero 11 Roberto Pietraru e la rete del centravanti Giorgio Koranteng sembrano mettere la partita in discesa per i padroni di casa, ma sul finire della prima frazione la Real si riporta vicina al Bresso con Luca...

