Asti si arrende a doppio Barbero e ai Castagnas, Chieri manita dominante

Una prova di forza paurosa, un dominio incontrastato dall'inizio alla fine e una vittoria roboante e ampiamente meritata. La mattinata del Chieri è da antologia, con la vittoria per 5-1 contro un avversario, l'Asti, incapace di reagire alle sferzate di Diego Castagna e compagni, che fanno quello che vogliono nel reparto avanzato. Ad aprire le danze è addirittura un classe 2007, Filippo Galvagno, che con un tap-in facile facile stappa la partita. Il 2-0 è proprio di Diego Castagna, con una gran girata. Tris e partita in ghiaccio per gli azzurri a fine primo tempo con l'altro Castagna, Fabio, che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con