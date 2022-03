Alessi e il Chisola all'ultima Cena, Bodino e l'anima del Cuneo cedono sul gong

Una partita manifesto, una gara dai mille volti che certifica una volta di più il Cuneo Olmo come una delle sorprese di questo campionato, capace di mettere in seria difficoltà un Chisola formato doppia faccia. Se nel primo tempo il gol del vantaggio di Meriacre sembra la diretta conseguenza di tutto il gioco espresso dai vinovesi, che creano pericoli a ripetizione e dopo i primi 45 minuti sono sopra "solo" di un gol, la ripresa mostra tutto il carattere dei grigiorossi, che escono fuori e sfruttano lo shock emotivo degli avversari per pareggiare con Bodino. I ragazzi di Prece hanno...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con