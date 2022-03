Borsani come Leao: 8; Fiorentino è l'eleganza: 8; Frediani somiglia a Donnarumma: 7.5

Il match tra Lainatese-Academy Legnano regala il 3-0 ai padroni di casa, complici le giocate vincenti di Serra, che oltre ai tre punti, oggi si porta a casa anche il pallone. Segna di testa, poi in semi rovesciata: inarrestabile. Per i lilla, invece, in risalto Milan, il 7 del Legnano duella a più non posso con Fiorentino, ma il piccolo della Lainatese non se lo lascia sfuggire. LAINATESE Frediani 7.5 Poco impegnano fino ai 30’, poi sfoggia tutta la sua bravura con tre grandi parate in successione che mantengono il vantaggio. Durante la seconda frazione di gioco nessun'occasione lo spaventa, clean sheet...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con