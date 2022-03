Dal Lago con furore: la legge dei 2006 Lettieri, Corradino e Hilaly è spietata

Il 2022 si dimostra davvero anno spettacolare per l'Arona, che centra il proprio 5° risultato utile consecutivo e risale la classifica proponendosi come squadra che può puntare alla salvezza tramite play out. Molto scaltra la squadra di Fabio Langianese a punire la Crescentinese con un uno-due vincente nella prima mezz'ora, sfruttando due incertezze del portiere di casa Reale. Il team di Edoardo Finati ha fatto più gioco ma è stato troppo poco pungente in attacco. La rete che ha accorciato le distanze è giunta prima del riposo da palla inattiva, ma nella ripresa invece che la precisione richiesta per il...

